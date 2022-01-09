Анчелотти — о пенальти в ворота «Валенсии»: «Не могу ответить, потому что не видел момент»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча 20-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» (4:1).
«Мы играли хорошо и заслужили победу. Мы открыли счет с пенальти, и это помогло нам. Винисиус показал себя хорошо, он не выделялся дриблингом, но забивал голы. Все голы забили форварды — он и Карим Бензема. Всегда одно и то же — все в порядке. Не думаю, что тройка нападения Винисиус — Бензема — Асенсио останется неизменной, потому что каждая игра имеет отличия. Сегодня они выступили очень хорошо, но я также должен оценить, например, игру Родриго, который всегда был важен, когда выходил на поле. Пенальти на Каземиро? Я не могу ответить, потому что не видел момент», — приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.
«Реал» с 49 очками лидирует в чемпионате Испании, «Валенсия» с 28 очками занимает девятую строчку.
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