Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался по поводу того, что фанаты «Барселоны» атаковали машину главного тренера «Барселоны» Роналда Кумана после матча десятого тура чемпионата Испании (2:1).

«Это неуважение по отношению к человеку, а не по отношению к тренеру. Куман не тренер, а человек, который работает тренером. Это проблема не футбольная, а социальная. Это проявление грубости», — приводит слова Анчелотти Football Espana.

«Барселона» публично осудила действия болельщиков и пообещала принять меры, чтобы подобные инциденты не повторялись.

«Реал» набрал 20 очков за 9 туров и занимает 2-е место в турнирной таблице ла лиги. У «Барселоны» 15 очков и 9-я позиция.