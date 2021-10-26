Анчелотти — о нападении фанатов на машину Кумана: «Это проблема не футбольная, а социальная»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался по поводу того, что фанаты «Барселоны» атаковали машину главного тренера «Барселоны» Роналда Кумана после матча десятого тура чемпионата Испании (2:1).
«Это неуважение по отношению к человеку, а не по отношению к тренеру. Куман не тренер, а человек, который работает тренером. Это проблема не футбольная, а социальная. Это проявление грубости», — приводит слова Анчелотти Football Espana.
«Барселона» публично осудила действия болельщиков и пообещала принять меры, чтобы подобные инциденты не повторялись.
«Реал» набрал 20 очков за 9 туров и занимает 2-е место в турнирной таблице ла лиги. У «Барселоны» 15 очков и 9-я позиция.
Дополнительная информация:
https://www.football-espana.net/2021/10/26/carlo-ancelotti-wary-of-the-threat-posed-by-osasuna-the-league-table-doesnt-lie
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