Анчелотти: «Ничья с «Севильей» была бы более справедливым результатом, но мы не заслуживали поражения»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча 15-го тура чемпионата Испании против «Севильи» (2:1).

«Севилья» показала все свое мастерство, это очень сильная команда. Они открыли счет, и нам было тяжело нагнетать, не хватало баланса в атаке. После того, как мы сравняли, игра стала более ровной, и мы продолжили наседать. Думаю, ничья была бы более справедливым результатом, но мы не заслуживали поражения", — приводит слова Анчелотти Marca.

После этого матча «Реал» с 33 очками занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Атлетико» на 4 очка. «Севилья» с 28 очками — на четвертой строчке.