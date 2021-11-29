Анчелотти: «Ничья с «Севильей» была бы более справедливым результатом, но мы не заслуживали поражения»
04:53
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча 15-го тура чемпионата Испании против «Севильи» (2:1).
«Севилья» показала все свое мастерство, это очень сильная команда. Они открыли счет, и нам было тяжело нагнетать, не хватало баланса в атаке. После того, как мы сравняли, игра стала более ровной, и мы продолжили наседать. Думаю, ничья была бы более справедливым результатом, но мы не заслуживали поражения", — приводит слова Анчелотти Marca.
После этого матча «Реал» с 33 очками занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Атлетико» на 4 очка. «Севилья» с 28 очками — на четвертой строчке.
Читайте также
Противоречивая карьера олимпийского чемпиона Билозерчева: его выгнали из сборной СССР за «растление коллектива»
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю