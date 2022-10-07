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7 октября, 15:17

Анчелотти не стал отвечать на вопрос о Холанне в «Реале»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Эрлин Холанн.
Фото Reuters

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не стал отвечать на вопрос о возможном переходе форварда «Манчестер Сити» Эрлине Холанне.

На пресс-конференции перед матчем 8-го тура чемпионата Испании против «Хетафе» итальянскому специалисту задали вопрос о возможном выкупе 22-летнего норвежца за установленную «Сити» сумму.

«Извините, но я не буду комментировать Холанна», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо.

Холанн перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» летом 2022 года. В текущем сезоне форвард провел 12 матчей за клуб, в которых забил 19 голов и сделал 3 результативные передачи.

Карло Анчелотти
Эрлин Холанн
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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 Барселона 9 7 1 1 21-4 22
3
 Атлетико 9 6 1 2 15-7 19
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 Р. Сосьедад 9 6 1 2 15-12 19
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 Бетис 9 6 1 2 13-6 19
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 Атлетик 9 5 2 2 17-6 17
7
 Валенсия 9 4 2 3 16-10 14
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 Осасуна 8 4 1 3 9-8 13
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 Вильярреал 8 3 3 2 10-3 12
10
 Р. Вальекано 9 3 2 4 10-12 11
11
 Сельта 9 3 1 5 10-16 10
12
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 Мальорка 9 2 3 4 7-10 9
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 Эспаньол 9 2 3 4 12-16 9
15
 Жирона 9 2 2 5 12-15 8
16
 Вальядолид 9 2 2 5 6-14 8
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 Хетафе 9 2 2 5 8-16 8
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 Альмерия 9 2 1 6 8-15 7
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 Кадис 9 1 3 5 4-17 6
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 Эльче 9 0 3 6 6-21 3
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14.10 22:00
Р. Вальекано – Хетафе
 0 : 0
15.10 15:00
Жирона – Кадис
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Валенсия – Эльче
 2 : 2
15.10 19:30
Мальорка – Севилья
 0 : 1
15.10 22:00
Атлетик – Атлетико
 0 : 1
16.10 15:00
Сельта – Р. Сосьедад
 1 : 2
16.10 17:15
Реал – Барселона
 3 : 1
16.10 19:30
Эспаньол – Вальядолид
 1 : 0
16.10 22:00
Бетис – Альмерия
 3 : 1
17.10 22:00
Вильярреал – Осасуна
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Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

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Бетис

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Барселона

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Микель Мерино

Реал Сосьедад

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 7 2 2
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