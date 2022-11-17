Анчелотти назван лучшим тренером года по версии Globe Soccer Awards

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти стал лучшим тренером года по версии Globe Soccer Awards.

В минувшем сезоне испанский клуб под его руководством стал победителем чемпионата и Суперкубка Испании, а также выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Ранее Анчелотти также тренировал «Ювентус», «Милан», «Наполи», «Челси», «ПСЖ», «Баварию» и «Эвертон».

63-летний Анчелотти является единственным тренером с четырьмя победами в Лиге чемпионов. Он приводил «Милан» и «Реал» по два раза к победе в ЛЧ.