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Анчелотти: «Мне посчастливилось тренировать великие клубы, но «Реал» — лучшая команда в мире»

Алина Савинова
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Итальянский специалист Карло Анчелотти отреагировал на то, что матч против «Алавеса» в 7-м туре ла лиги станет для него 300-м на посту главного тренера «Реала».

«Мне посчастливилось тренировать великие клубы, такие как «Милан», к которому я испытываю особую привязанность. Но «Реал Мадрид» — лучший клуб в мире, в этом нет никаких сомнений. Оказаться на тренерской скамейке в 300 раз — пожалуй, это чудо», — заявил Анчелотти.

Анчелотти возглавляет «Реал» с 2021 года. Под руководством 65-летнего специалиста «сливочные» дважды стали чемпионами Испании, дважды — обладателями Кубка и Суперкубка страны, трижды выигрывали Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Матч между «Реалом» и «Алавесом» пройдет во вторник, 24 сентября. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Источник: managingmadrid.com
Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 6 6 0 0 22-5 18
2
 Реал 6 4 2 0 13-3 14
3
 Атлетик 7 4 1 2 11-7 13
4
 Атлетико 6 3 3 0 10-3 12
5
 Вильярреал 6 3 2 1 12-13 11
6
 Алавес 6 3 1 2 9-7 10
7
 Осасуна 6 3 1 2 8-11 10
8
 Сельта 6 3 0 3 14-13 9
9
 Р. Вальекано 6 2 2 2 8-7 8
10
 Бетис 5 2 2 1 5-4 8
11
 Мальорка 6 2 2 2 4-4 8
12
 Жирона 6 2 1 3 8-10 7
13
 Эспаньол 6 2 1 3 6-9 7
14
 Леганес 7 1 3 3 4-8 6
15
 Р. Сосьедад 7 1 2 4 3-7 5
16
 Вальядолид 6 1 2 3 2-13 5
17
 Севилья 6 1 2 3 5-8 5
18
 Хетафе 6 0 4 2 3-5 4
19
 Валенсия 6 1 1 4 5-10 4
20
 Лас-Пальмас 6 0 2 4 7-12 2
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20.09 22:00
Алавес – Севилья
 2 : 1
21.09 15:00
Вальядолид – Р. Сосьедад
 0 : 0
21.09 17:15
Осасуна – Лас-Пальмас
 2 : 1
21.09 19:30
Валенсия – Жирона
 2 : 0
21.09 22:00
Реал – Эспаньол
 4 : 1
22.09 15:00
Хетафе – Леганес
 1 : 1
22.09 17:15
Атлетик – Сельта
 3 : 1
22.09 19:30
Вильярреал – Барселона
 1 : 5
22.09 22:00
Р. Вальекано – Атлетико
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