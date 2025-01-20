Анчелотти назвал пять лучших футболистов, которых он тренировал

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти назвал пятерку лучших игроков из тех, кого ему довелось тренировать.

«Лучшими футболистами, которых я тренировал, являются Роналдо Назарио, Криштиану Роналду, Златан Ибрагимович, Карим Бензема и Винисиус Жуниор», — приводит слова Анчелотти Give me Sport.

Анчелотти занимает пост главного тренера мадридского «Реала» с июля 2021 года, а до этого возглавлял команду с 2013 по 2015 год.