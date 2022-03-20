Анчелотти назвал Хави идеальным тренером для «Барселоны»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти перед матчем с «Барселоной» в ла лиге оценил работу Хави.

«Сегодня у «Барсы» есть четкий стиль игре. Но ДНК клуба остается прежним. Назначение Хави — идеальное решение. Он подходит для «Барселоны», в процессе его работы команда заметно прибавила. Сегодня у них нет слабых сторон. Играют великолепно», — цитирует Анчелотти Marca.

Встреча «Реал» — «Барселона» пройдет 20 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу», начало — 23.00 (мск).

«Реал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 66 очков в 28 матчах. «Барселона» занимает третье место с 51 очками после 27 сыгранных матчей.