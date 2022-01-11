Анчелотти: «Можно сказать, что у Модрича пожизненный контракт с «Реалом»
19:41
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подтвердил, что полузащитник Лука Модрич подпишет новый контракт с клубом.
«Модрич еще не поставил подпись под новым соглашением. Но, можно сказать, что у него пожизненный контракт с «Реалом», — приводит слова тренера Mundo Deportivo.
Ранее появлялась информация, что в ближайшее время мадридцы объявят о продлении соглашения с 36-летним хорватом до 2023 года.
В текущем сезоне Модрич провел 20 матчей, в которых отметился 5 результативными передачами.
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