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Анчелотти: «Можно сказать, что у Модрича пожизненный контракт с «Реалом»

19:41
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подтвердил, что полузащитник Лука Модрич подпишет новый контракт с клубом.

«Модрич еще не поставил подпись под новым соглашением. Но, можно сказать, что у него пожизненный контракт с «Реалом», — приводит слова тренера Mundo Deportivo.

Ранее появлялась информация, что в ближайшее время мадридцы объявят о продлении соглашения с 36-летним хорватом до 2023 года.

В текущем сезоне Модрич провел 20 матчей, в которых отметился 5 результативными передачами.

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Иван Шитик все материалы автора

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