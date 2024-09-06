Анчелотти может возглавить команду из Саудовской Аравии после ухода из «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассматривает вариант с продолжением карьеры в Саудовской Аравии, сообщает журналист Рамон Альварес де Мон.

По информации источника, 65-летний специалист получил серьезное предложение из Саудовской Аравии. Сейчас он принимает решение о своем будущем.

Анчелотти возглавляет «Реал» с 2021 года. До этого он уже работал с мадридцами с 2013 по 2015 годы. Контракт итальянца со «сливочными» истекает в 2026 году.