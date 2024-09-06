Анчелотти может возглавить команду из Саудовской Аравии после ухода из «Реала»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассматривает вариант с продолжением карьеры в Саудовской Аравии, сообщает журналист Рамон Альварес де Мон.
По информации источника, 65-летний специалист получил серьезное предложение из Саудовской Аравии. Сейчас он принимает решение о своем будущем.
Анчелотти возглавляет «Реал» с 2021 года. До этого он уже работал с мадридцами с 2013 по 2015 годы. Контракт итальянца со «сливочными» истекает в 2026 году.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|4
|4
|0
|0
|13-3
|12
|
2
|Атлетико
|4
|2
|2
|0
|6-2
|8
|
3
|Вильярреал
|4
|2
|2
|0
|9-7
|8
|
4
|Реал
|4
|2
|2
|0
|7-2
|8
|
5
|Жирона
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
6
|Алавес
|4
|2
|1
|1
|5-3
|7
|
7
|Осасуна
|4
|2
|1
|1
|5-7
|7
|
8
|Сельта
|4
|2
|0
|2
|10-9
|6
|
9
|Мальорка
|4
|1
|2
|1
|2-2
|5
|
10
|Леганес
|4
|1
|2
|1
|3-3
|5
|
11
|Вальядолид
|4
|1
|1
|2
|1-10
|4
|
12
|Р. Вальекано
|4
|1
|1
|2
|4-5
|4
|
13
|Р. Сосьедад
|4
|1
|1
|2
|3-4
|4
|
14
|Эспаньол
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
15
|Атлетик
|4
|1
|1
|2
|3-4
|4
|
16
|Хетафе
|3
|0
|3
|0
|1-1
|3
|
17
|Лас-Пальмас
|4
|0
|2
|2
|4-7
|2
|
18
|Севилья
|4
|0
|2
|2
|3-6
|2
|
19
|Бетис
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
20
|Валенсия
|4
|0
|1
|3
|3-7
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|13.09
|22:00
|
Бетис – Леганес
|- : -
|14.09
|15:00
|
Мальорка – Вильярреал
|- : -
|14.09
|17:15
|
Эспаньол – Алавес
|- : -
|14.09
|19:30
|
Севилья – Хетафе
|- : -
|14.09
|22:00
|
Р. Сосьедад – Реал
|- : -
|15.09
|15:00
|
Сельта – Вальядолид
|- : -
|15.09
|17:15
|
Жирона – Барселона
|- : -
|15.09
|19:30
|
Лас-Пальмас – Атлетик
|- : -
|15.09
|22:00
|
Атлетико – Валенсия
|- : -
|16.09
|22:00
|
Р. Вальекано – Осасуна
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|4
|
|
Рафинья
Барселона
|3
|
|
Антонио Мартинес
Алавес
|2
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|4
|
|
Оскар Мингеса
Сельта
|3
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Седлар
Алавес
|2
|1
|1
|
|
Ферлан Менди
Реал
|3
|1
|1
|
|
Микель Ойярсабаль
Реал Сосьедад
|3
|1
|1
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