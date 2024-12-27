Анчелотти — лучший тренер года по версии Globe Soccer Awards

Итальянский специалист Карло Анчелотти, возглавляющий «Реал», стал лучшим тренером 2024 года по версии Globe Soccer Awards.

Церемония награждения проходит в Дубае.

На награду также претендовали Хаби Алонсо («Байер»), Микель Артета («Арсенал»), Луис де ла Фуэнте (сборная Испании), Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Симоне Индзаги («Интер»).

В 2024 году 65-летний Анчелотти вместе с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов, ла лигу, Суперкубок УЕФА, Суперкубок Испании и Межконтинентальный кубок.