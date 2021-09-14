Анчелотти: «Лига чемпионов очень воодушевляет «Реал»
22:16
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, чего ждет от команды в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.
«Сложно сказать, является ли «Реал» фаворитом Лиги чемпионов. Мы боремся как обычно. Главное — выкладываться по полной, будем бороться за титулы, которые можем завоевать. Игра будет очень открытой и размашистой. Лига чемпионов очень воодушевляет «Реал», — цитирует Анчелотти Marca.
Завтра, 15 сентября, «Реал» сыграет с «Интером» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Начало — в 22.00 (мск).
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю