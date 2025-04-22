Анчелотти: «Мне нравится работа в «Реале», но, если не останусь, просто поблагодарю всех»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти хотел бы продолжить работу в мадридском клубе.

«Хочу ли бы я остаться в «Реале» на следующий сезон, чтобы взять реванш? Я не собираюсь брать ни у кого реванш. Мне нравится эта работа, я хочу, чтобы она продолжалась как можно дольше. Я просто поблагодарю всех, если не останусь, вот и все», — цитирует специалиста Marca.

Контракт Анчелотти с «Реалом» действует до лета 2026 года.

Мадридский клуб набрал 69 очков после 32 туров ла лиги и занимает второе место в таблице. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет 4 очка.