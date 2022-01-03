Анчелотти хочет видеть в «Реале» Мериха Демирала
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти хочет видеть в мадридском клуба защитника «Аталанты» Мериха Демирала, пишет Fanatik.
По данным издания, в 23-летнем футболисте также заинтересованы «Челси», «Ньюкасл» и «Наполи». Анчелотти считает, что Демирал поможет усилить линию защиты мадридцев.
В этом сезоне футболист в 19 матчах итальянской Серии А и Лиги чемпионов забил два гола и отдал голевую передачу. Права на игрока принадлежат «Ювентусу».
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