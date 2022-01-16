Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от финала Суперкубка Испании с «Атлетиком».

«У «Атлетика» есть несколько сильных качеств, включая игру в обороне, организованность, высокий темп, а также умелую работу при стандартных положениях, — приводит слова Анчелотти официальный сайт мадридского клуба. — «Реал» должны держать это в уме. Наш подход будет отличаться от того, что был в полуфинальном матче с «Барселоной». Я очень рад, что наступил такой волнительный момент. Дойти до финала Суперкубка Испании во главе «Реала» — особенное событие. Но эта команда привычна к подобным матчам».

Встреча между «Реалом» и «Атлетиком» состоится 16 января. Игра начнется в 21.30 по московскому времени.