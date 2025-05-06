Анчелотти договорился с «Реалом» об уходе из клуба
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти покинет клуб, сообщает The Athletic.
По сведениям источника, стороны достигли устного соглашения о прекращении контракта. Об уходе 65-летнего итальянца может быть объявлено после матча с «Барселоной» 11 мая.
Ранее Анчелотти заявил, что не будет обсуждать свое будущее в клубе до 25 мая.
«Реал» после 34 туров занимает второе место в турнирной таблице ла лиги, отставая от лидирующей «Барселоны» на 4 очка. Также команда проиграла «Арсеналу» в 1/4 финала Лиги чемпионов и потерпела поражение от «Барселоны» в финале Кубка Испании.
Новости