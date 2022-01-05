Алвес впервые включен в заявку «Барселоны» на официальный матч после возвращения
12:49
«Барселона» включила защитника Дани Алвеса в заявку на матч 1/16 финала Кубка Испании с «Линаресом».
Как сообщается на официальном сайте каталонского клуба, 38-летний бразилец был успешно зарегистрирован федерацией футбола Испании.
Таким образом, Алвес впервые включен в заявку «Барсы» на официальный матч после возвращения.
Контракт защитника с каталонцами действует до конца сезона-2021/22.
Дополнительная информация:
https://www.fcbarcelona.com/en/football/first-team/news/2440208/the-fc-barcelona-squad-for-the-copa-del-rey-debut
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