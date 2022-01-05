Алвес впервые включен в заявку «Барселоны» на официальный матч после возвращения

«Барселона» включила защитника Дани Алвеса в заявку на матч 1/16 финала Кубка Испании с «Линаресом».

Как сообщается на официальном сайте каталонского клуба, 38-летний бразилец был успешно зарегистрирован федерацией футбола Испании.

Таким образом, Алвес впервые включен в заявку «Барсы» на официальный матч после возвращения.

Контракт защитника с каталонцами действует до конца сезона-2021/22.