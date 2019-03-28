Альваро Одриосола: "Возвращение Зидана в "Реал" равнозначно взятию трофея"

Защитник "Реала" Альваро Одриосола сравнил возвращение Зинедина Зидана на пост главного тренера "королевского клуба" со взятием трофея. 46-летний французский специалист вновь возглавил "сливочных" 11 марта после отставки Сантьяго Солари.

- Зидан всегда был моим кумиром, - приводит слова Одриосолы La Galerna. - Когда он вернулся в команду, то сразу же стал разговаривать со мной о том, что ему нравится и не нравится в моей игре. Он всегда говорит правду, а это ценится не только футболистами, но и фанатами.

Возвращение Зидана вернуло нам надежду. Оно сопоставимо со взятием трофея. Мы очень рады его возвращению.

Напомним, Зидан возглавлял "Реал" с 2016 по 2018 год. Под его руководством "королевский клуб" выигрывал чемпионат Испании и трижды становился победителем Лиги чемпионов.

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