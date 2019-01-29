Альваро Мората: "Мечтал играть за "Атлетико", еще когда был мальчиком, подающим мячи"

Нападающий "Атлетико" Альваро Мората рассказал, что всегда мечтал играть за "матрасников". "Атлетико" арендовал экс-форварда "Реала" у "Челси" на полтора года. В детстве Мората занимался в системе "Атлетико", но профессиональную карьеру начал в "Реале".

– С тех пор, когда я еще был мальчиком, подающим мячи, мечтал играть за "Атлетико", – цитирует Marca Морату. – Нам всегда приходилось прибывать на игру за два часа до ее начала. Помню эти моменты.

Горжусь тем, что перешел в "Атлетико". Я знаю клуб, стадион, игроков. Это счастливый момент для меня. Не терпится уже сыграть. Долго думал об этом переходе, смотрел много матчей в последнее время. Уже ощущал себя частью этого клуба и теперь очень мотивирован, готов полностью выложиться.