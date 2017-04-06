Альваро Мората: "Играю в "Реале" не для того, чтобы жаловаться"
Нападающий "Реала" Альваро Мората после матча 30-го тура чемпионата Испании с "Леганесом" (4:2) подчеркнул, что не намерен жаловаться на недостаточное количество игрового времени. По словам форварда, ему необходимо больше работать.
- Я хорошо чувствую себя в "Реале", и это самое главное. Но сейчас не думаю о том, что будет в следующем сезоне, - приводит Marca слова Мораты. - Самое главное - оставшиеся матчи. Я играю здесь не для того, чтобы жаловаться. Я должен работать и праздновать командные успехи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|34
|27
|6
|1
|74-22
|87
|
2
|Жирона
|34
|23
|5
|6
|73-42
|74
|
3
|Барселона
|34
|22
|7
|5
|70-43
|73
|
4
|Атлетико
|34
|21
|4
|9
|63-39
|67
|
5
|Атлетик
|34
|17
|10
|7
|55-33
|61
|
6
|Р. Сосьедад
|34
|14
|12
|8
|48-35
|54
|
7
|Бетис
|34
|13
|13
|8
|43-39
|52
|
8
|Валенсия
|34
|13
|8
|13
|37-39
|47
|
9
|Вильярреал
|34
|12
|9
|13
|56-58
|45
|
10
|Хетафе
|34
|10
|13
|11
|41-47
|43
|
11
|Алавес
|34
|11
|8
|15
|32-38
|41
|
12
|Севилья
|34
|10
|11
|13
|45-46
|41
|
13
|Осасуна
|34
|11
|6
|17
|37-51
|39
|
14
|Лас-Пальмас
|34
|10
|7
|17
|30-43
|37
|
15
|Сельта
|34
|8
|10
|16
|40-52
|34
|
16
|Р. Вальекано
|34
|7
|13
|14
|27-43
|34
|
17
|Мальорка
|34
|6
|14
|14
|27-40
|32
|
18
|Кадис
|34
|4
|14
|16
|23-49
|26
|
19
|Гранада
|34
|4
|9
|21
|36-64
|21
|
20
|Альмерия
|34
|2
|11
|21
|33-67
|17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
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10 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|10.05
|22:00
|
Алавес – Жирона
|- : -
|11.05
|15:00
|
Мальорка – Лас-Пальмас
|- : -
|11.05
|17:15
|
Вильярреал – Севилья
|- : -
|11.05
|19:30
|
Гранада – Реал
|- : -
|11.05
|22:00
|
Атлетик – Осасуна
|- : -
|12.05
|15:00
|
Кадис – Хетафе
|- : -
|12.05
|17:15
|
Атлетико – Сельта
|- : -
|12.05
|19:30
|
Валенсия – Р. Вальекано
|- : -
|12.05
|22:00
|
Бетис – Альмерия
|- : -
|13.05
|22:00
|
Барселона – Р. Сосьедад
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Артем Довбик
Жирона
|20
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|18
|
|
Александр Серлот
Вильярреал
|17
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|12
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|10
|
|
Рафинья
Барселона
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Бетис, Осасуна
|23
|2
|5
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|25
|2
|3
|
|
Санти Комесанья
Вильярреал
|24
|1
|6
Новости