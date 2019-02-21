Альваро Мората: "Дал слово Симеоне, что как только смогу, я вернусь в родной клуб"

Нападающий "Челси" Альваро Мората, который на правах аренды выступает за "Атлетико", признался, что обещал главному тренеру Диего Симеоне вернуться к "матрасникам", за которых выступал, когда был ребенком, сообщает AS.

– Если говорить честно, то первый контакт с "Атлетико" произошел еще три с половиной года назад. Я дал слово Симеоне, что как только смогу, я вернусь в родной клуб. Раньше это было невозможно, но это не зависело от меня. Тем не менее, я дал ему слово, и теперь я здесь, сейчас самое время обсудить все с тренером, – приводит слова Мораты AS.

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