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2 февраля, 07:20

Арбелоа — о первых матчах на посту главного тренера «Реала»: «Я не Гэндальф Белый»

Алина Савинова

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа ответил на вопрос о том, близка ли команда сейчас к той, какой он хочет ее видеть.

Специалист возглавил мадридскую команду 12 января, сменив на посту Хаби Алонсо. Под руководством Арбелоа «сливочные» провели шесть матчей, одержав четыре победы при двух поражениях.

«Нет, что вы... Я ведь не Гэндальф Белый [волшебник из вселенной «Властелина колец». — Прим. «СЭ»], правда? То, чего я хотел от своих игроков, я и вижу — самоотдача, отношение, настрой и понимание того, что для победы в каждом матче нам недостаточно одного лишь качества. Старание и желание должны быть стабильными. Стабильность в эффективности, настрое, амбициях, отношении. Нужно быть стабильным, потому что это «Реал», — приводит AS слова Арбелоа.

«Реал» набрал 54 очка за 22 тура чемпионата Испании сезона-2025/26 и занимает второе место в турнирной таблице. Команда уступает лидирующей «Барселоне» 1 очко.

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Альваро Арбелоа
Футбол
ФК Реал
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2
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
11
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
13
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
16
 Леванте 0 0 0 0 0-0 0
17
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
18
 Расинг 0 0 0 0 0-0 0
19
 Депортиво 0 0 0 0 0-0 0
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 Малага 0 0 0 0 0-0 0
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15.08 20:30 Алавес – Хетафе - : -
15.08 22:30 Севилья – Р. Вальекано - : -
16.08 18:00 Расинг – Вильярреал - : -
16.08 20:00 Эспаньол – Леванте - : -
16.08 22:30 Сельта – Осасуна - : -
17.08 22:00 Депортиво – Эльче - : -
19.08 22:00 Атлетико – Малага - : -
25.08 22:00 Валенсия – Бетис - : -
26.08 22:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
27.08 22:00 Барселона – Атлетик - : -
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