Арбелоа: «Не знаю, есть ли тренер, который давал бы Гюлеру больше игрового времени, чем я»
Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа после победы над «Сельтой» (2:1) в матче 27-го тура чемпионата Испании прокомментировал недовольство полузащитника Арды Гюлера заменой на 65-й минуте встречи.
«Я не знаю, есть ли тренер, который давал бы Гюлеру больше игрового времени, чем я. Хотелось бы знать. Думаю, нет. Я очень в него верю, и это очень важно. Я очень доволен им, тем, как он работает, и его качествами. Давайте продолжать в том же духе, двигаться вперед. Сегодня мы победили все вместе», — цитирует AS Арбелоа.
«Реал» набрал 63 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице Ла лиги, отставая от «Барселоны» на 1 очко. «Сельта» идет на 6-й строчке — 40 очков.
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|5
|1
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|2
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15
|Хетафе
|5
|1
|2
|2
|3-6
|5
|
16
|Сельта
|6
|0
|4
|2
|3-6
|4
|
17
|Валенсия
|6
|1
|1
|4
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|4
|
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|Малага
|5
|0
|3
|2
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|3
|
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|3.09
|22:00
|Реал Сосьедад – Сельта
|0 : 0
|15.09
|20:00
|Р. Вальекано – Эспаньол
|2 : 1
|15.09
|21:00
|Алавес – Валенсия
|0 : 1
|15.09
|22:30
|Эльче – Реал
|2 : 3
|15.09
|22:30
|Леванте – Атлетик
|- : -
|16.09
|20:00
|Атлетико – Осасуна
|4 : 0
|16.09
|20:00
|Депортиво – Севилья
|0 : 1
|16.09
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|Малага – Вильярреал
|- : -
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Барселона
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Килиан Мбаппе
Реал
|7
|
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Ламин Ямаль
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Энтони Гордон
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Хави Эрнандес
Эспаньол
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Винисиус Жуниор
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|К
|Ж
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|1
|2
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Маркос Алонсо
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|1
|2
|
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Кике Салас
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