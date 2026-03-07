Арбелоа: «Не знаю, есть ли тренер, который давал бы Гюлеру больше игрового времени, чем я»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа после победы над «Сельтой» (2:1) в матче 27-го тура чемпионата Испании прокомментировал недовольство полузащитника Арды Гюлера заменой на 65-й минуте встречи.

«Я не знаю, есть ли тренер, который давал бы Гюлеру больше игрового времени, чем я. Хотелось бы знать. Думаю, нет. Я очень в него верю, и это очень важно. Я очень доволен им, тем, как он работает, и его качествами. Давайте продолжать в том же духе, двигаться вперед. Сегодня мы победили все вместе», — цитирует AS Арбелоа.

«Реал» набрал 63 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице Ла лиги, отставая от «Барселоны» на 1 очко. «Сельта» идет на 6-й строчке — 40 очков.

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