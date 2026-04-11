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11 апреля, 02:49

Арбелоа: «Мбаппе и Вини входят в Топ-4 или Топ-5 лучших игроков в мире»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа после ничьей с «Жироной» (1:1) в матче 31-го тура чемпионата Испании оценил игру нападающих Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора.

«Я не могу беспокоиться о двух игроках и их статистике. Я имею в виду, что Мбаппе и Вини входят в Топ-4 или Топ-5 лучших игроков в мире. Вообще не могу волноваться по поводу их результативности. Думаю, нам нужно улучшить многое в коллективном плане. Особенно то, с чем мы боремся — команды, которые отсиживаются в обороне, оставляя нам мало пространства. Это то, с чем мы все еще боремся, и я думаю, это больше связано с коллективной игрой, чем с индивидуальными результатами. Будем надеяться, что в среду (в матче Лиги чемпинов) это закончится и мы будем более результативны перед воротами», — цитирует AS Арбелоа.

В этом сезоне 27-летний француз забил 39 голов и сделал 6 голевых передач в 37 матчах во всех турнирах, а 25-летний бразилец отметился 17-ю голами и 13-ю ассистами в 45 играх.

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Альваро Арбелоа
Винисиус Жуниор
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Реал
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