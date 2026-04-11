Арбелоа: «Мбаппе и Вини входят в Топ-4 или Топ-5 лучших игроков в мире»
Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа после ничьей с «Жироной» (1:1) в матче 31-го тура чемпионата Испании оценил игру нападающих Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора.
«Я не могу беспокоиться о двух игроках и их статистике. Я имею в виду, что Мбаппе и Вини входят в Топ-4 или Топ-5 лучших игроков в мире. Вообще не могу волноваться по поводу их результативности. Думаю, нам нужно улучшить многое в коллективном плане. Особенно то, с чем мы боремся — команды, которые отсиживаются в обороне, оставляя нам мало пространства. Это то, с чем мы все еще боремся, и я думаю, это больше связано с коллективной игрой, чем с индивидуальными результатами. Будем надеяться, что в среду (в матче Лиги чемпинов) это закончится и мы будем более результативны перед воротами», — цитирует AS Арбелоа.
В этом сезоне 27-летний француз забил 39 голов и сделал 6 голевых передач в 37 матчах во всех турнирах, а 25-летний бразилец отметился 17-ю голами и 13-ю ассистами в 45 играх.
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1
|Барселона
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2
|Реал
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3
|Вильярреал
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4
|Атлетико
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|0-0
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5
|Бетис
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|0-0
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6
|Сельта
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7
|Хетафе
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8
|Р. Вальекано
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9
|Валенсия
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10
|Р. Сосьедад
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|0-0
|0
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11
|Эспаньол
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|0
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|0-0
|0
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12
|Атлетик
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|0-0
|0
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13
|Севилья
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|0
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|0-0
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14
|Алавес
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Эльче
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|0-0
|0
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16
|Леванте
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|0-0
|0
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17
|Осасуна
|0
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|0-0
|0
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18
|Расинг
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|0-0
|0
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19
|Депортиво
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|0-0
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20
|Малага
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|16.08
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|Алавес – Хетафе
|- : -
|16.08
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|Атлетико – Малага
|- : -
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|Барселона – Атлетик
|- : -
|16.08
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|Сельта – Осасуна
|- : -
|16.08
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|Депортиво – Эльче
|- : -
|16.08
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|Эспаньол – Леванте
|- : -
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|Расинг – Вильярреал
|- : -
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|Реал – Р. Сосьедад
|- : -
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|Севилья – Р. Вальекано
|- : -
|16.08
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|Валенсия – Бетис
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