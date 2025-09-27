Футбол
27 сентября, 08:59

Алонсо — о Мастантуоно: «Мне нравится его мастерство и характер»

Сергей Ярошенко

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал игру новичка команды нападающего Франко Мастантуоно.

«У него очень много положительных качеств. Учитывая его возраст и то, что он всего чуть больше месяца назад приехал в новую страну, новую лигу и в большой клуб, он адаптировался очень хорошо. Мне нравится его мастерство и характер, конечно, но еще больше — то, насколько он конкурентный. У него много энергии. Его нужно направлять, он должен усваивать новые идеи, но этот конкурентный ген является фундаментальным для нашей команды. Я очень рад, что его купили, и мы будем наслаждаться его игрой ещё долгое время», — приводит слова Алонсо пресс-служба мадридского клуба.

18-летний аргентинец перешел в «Реал» из «Ривер Плейта» в августе этого года. За это время на его счету 6 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 1 голом. Контракт игрока с «Реалом» рассчитан до конца июня 2031 года.

Футбол
ФК Реал
Франко Мастантуоно
Хаби Алонсо
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Барселона 7 6 1 0 21-5 19
    2
    		 Реал 7 6 0 1 16-8 18
    3
    		 Вильярреал 7 5 1 1 13-5 16
    4
    		 Эльче 7 3 4 0 10-6 13
    5
    		 Эспаньол 7 3 3 1 10-9 12
    6
    		 Бетис 7 3 3 1 11-7 12
    7
    		 Атлетико 7 3 3 1 14-9 12
    8
    		 Хетафе 7 3 2 2 8-9 11
    9
    		 Атлетик 7 3 1 3 7-8 10
    10
    		 Севилья 7 3 1 3 11-10 10
    11
    		 Алавес 7 2 2 3 6-7 8
    12
    		 Валенсия 7 2 2 3 9-12 8
    13
    		 Осасуна 7 2 1 4 5-7 7
    14
    		 Овьедо 7 2 0 5 4-12 6
    15
    		 Р. Сосьедад 7 1 2 4 7-11 5
    16
    		 Сельта 7 0 5 2 6-9 5
    17
    		 Р. Вальекано 7 1 2 4 7-10 5
    18
    		 Мальорка 7 1 2 4 6-11 5
    19
    		 Леванте 7 1 2 4 11-14 5
    20
    		 Жирона 7 0 3 4 3-16 3
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    35 тур
    36 тур
    37 тур
    38 тур
    26.09 22:00
    Жирона – Эспаньол
    		 0 : 0
    27.09 15:00
    Хетафе – Леванте
    		 1 : 1
    27.09 17:15
    Атлетико – Реал
    		 5 : 2
    27.09 19:30
    Мальорка – Алавес
    		 1 : 0
    27.09 22:00
    Вильярреал – Атлетик
    		 1 : 0
    28.09 15:00
    Р. Вальекано – Севилья
    		 0 : 1
    28.09 17:15
    Эльче – Сельта
    		 2 : 1
    28.09 19:30
    Барселона – Р. Сосьедад
    		 2 : 1
    28.09 22:00
    Бетис – Осасуна
    		 2 : 0
    30.09 21:00
    Валенсия – Овьедо
    		 1 : 2
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Килиан Мбаппе

    Килиан Мбаппе

    Реал

    		 8
    Хулиан Альварес

    Хулиан Альварес

    Атлетико

    		 6
    Роберт Левандовски

    Роберт Левандовски

    Барселона

    		 4
    П
    Винисиус Жуниор

    Винисиус Жуниор

    Реал

    		 4
    Луис Милья

    Луис Милья

    Хетафе

    		 4
    Маркус Рэшфорд

    Маркус Рэшфорд

    Барселона

    		 4
    И К Ж
    Федерико Виньяс

    Федерико Виньяс

    Овьедо

    		 5 1 2
    Серхио Камельо

    Серхио Камельо

    Райо Вальекано

    		 5 1 2
    Александр Серлот

    Александр Серлот

    Атлетико

    		 6 1 2
    Вся статистика

