Алонсо — о Мастантуоно: «Мне нравится его мастерство и характер»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал игру новичка команды нападающего Франко Мастантуоно.

«У него очень много положительных качеств. Учитывая его возраст и то, что он всего чуть больше месяца назад приехал в новую страну, новую лигу и в большой клуб, он адаптировался очень хорошо. Мне нравится его мастерство и характер, конечно, но еще больше — то, насколько он конкурентный. У него много энергии. Его нужно направлять, он должен усваивать новые идеи, но этот конкурентный ген является фундаментальным для нашей команды. Я очень рад, что его купили, и мы будем наслаждаться его игрой ещё долгое время», — приводит слова Алонсо пресс-служба мадридского клуба.

18-летний аргентинец перешел в «Реал» из «Ривер Плейта» в августе этого года. За это время на его счету 6 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 1 голом. Контракт игрока с «Реалом» рассчитан до конца июня 2031 года.