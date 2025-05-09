Алонсо сообщил руководству «Байера», что перейдет в «Реал» по окончании сезона

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо сказал руководству клуба, что покинет свою должность по окончании этого сезона, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, испанский специалист продолжит свою карьеру в «Реале» и может публично объявить о своем решении уже на ближайшей пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что 43-летний Алонсо согласовал с мадридским клубом трехлетний контракт и присоединится к команде в конце мая. Также отмечалось, что Алонсо согласился на условие «Реала», согласно которому решения о подписании игроков принимает руководство, а не тренер.

Алонсо возглавляет «Байер» с 2022 года. Вместе с командой он выиграл чемпионат Германии, а также Кубок и Суперкубок страны в сезоне-2023/24.