9 мая, 14:49

Алонсо сообщил руководству «Байера», что перейдет в «Реал» по окончании сезона

Сергей Ярошенко
Хаби Алонсо.
Фото AFP

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо сказал руководству клуба, что покинет свою должность по окончании этого сезона, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, испанский специалист продолжит свою карьеру в «Реале» и может публично объявить о своем решении уже на ближайшей пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что 43-летний Алонсо согласовал с мадридским клубом трехлетний контракт и присоединится к команде в конце мая. Также отмечалось, что Алонсо согласился на условие «Реала», согласно которому решения о подписании игроков принимает руководство, а не тренер.

Алонсо возглавляет «Байер» с 2022 года. Вместе с командой он выиграл чемпионат Германии, а также Кубок и Суперкубок страны в сезоне-2023/24.

    • «Реал» и «Барселона» поздравили папу римского Льва XIV с избранием

    Вальверде заявил, что в «Реале» очень довольны Мбаппе
    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

