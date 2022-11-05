Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 14:49

Алонсо считает Вальверде универсальным игроком

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Главный тренер сборной Уругвая Диего Алонсо считает, что полузащитник «Реала» Федерико Вальверде является универсальным игроком.

«Он универсальный игрок, с нами в первом матче он играл на левом фланге, в других — на другом участке поля, и я знаю, что он играл даже на центральной и боковой. Он может играть на любой позиции, какую бы ни занимал, и у него все получится, потому что он великий футболист», — приводит Marca слова Алонсо.

В текущем сезоне 24-летний уругвайский футболист провел 12 матчей за «Реал», в которых забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.

Источник: https://www.marca.com/futbol/futbol-internacional/2022/11/05/636645dbca4741d60c8b45e3.html

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. РПЛ
Сочи 1
Спартак 1
Перерыв

П2

34%

2.30

Ф2(-1)

21%

3.10

ИТБ2 (1.5)

20%

1.83
⚽ Футбол. АПЛ
Челси
Арсенал

ТБ 2.5

31%

1.92

П2

19%

2.75

Обе забьют - да

17%

1.74
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Интер

ТБ 2.5

28%

2.04

П2

23%

2.47

ИТБ2 (1.5)

19%

2.30
Футбол
ФК Реал
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Пьянство и разврат. Фото самого престижного фестиваля конного спорта в Австралии
Актер Райан Рейнольдс покупает клуб-неудачник НХЛ из Канады
Российские разведчики уничтожили отряд иностранных наемников в зоне СВО
Умер бывший первый вице-мэр Москвы Петр Аксенов
Пожар в развлекательном центре «Полигон» в Костроме. Главное
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Реал» сыграет с «Валенсией» в Суперкубке Испании 11 января, «Барселона» с «Бетисом» — 12-го
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 12 10 2 0 29-10 32
2
 Барселона 12 10 1 1 29-4 31
3
 Атлетико 12 7 2 3 20-12 23
4
 Бетис 12 7 2 3 16-8 23
5
 Р. Сосьедад 12 7 1 4 16-15 22
6
 Атлетик 13 6 3 4 21-14 21
7
 Осасуна 12 6 2 4 13-11 20
8
 Вильярреал 12 5 3 4 14-8 18
9
 Р. Вальекано 12 5 3 4 17-14 18
10
 Валенсия 12 4 3 5 18-14 15
11
 Вальядолид 12 4 2 6 11-17 14
12
 Жирона 13 3 4 6 18-21 13
13
 Мальорка 12 3 4 5 10-13 13
14
 Альмерия 12 4 1 7 15-20 13
15
 Хетафе 12 3 4 5 12-19 13
16
 Эспаньол 12 2 5 5 15-20 11
17
 Сельта 12 3 2 7 13-24 11
18
 Севилья 12 2 4 6 11-19 10
19
 Кадис 12 2 4 6 8-24 10
20
 Эльче 12 0 4 8 8-27 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.11 23:00
Жирона – Атлетик
 2 : 1
5.11 16:00
Хетафе – Кадис
 - : -
5.11 18:15
Вальядолид – Эльче
 - : -
5.11 20:30
Сельта – Осасуна
 - : -
5.11 23:00
Барселона – Альмерия
 - : -
6.11 16:00
Атлетико – Эспаньол
 - : -
6.11 18:15
Р. Сосьедад – Валенсия
 - : -
6.11 20:30
Вильярреал – Мальорка
 - : -
6.11 23:00
Бетис – Севилья
 - : -
7.11 23:00
Р. Вальекано – Реал
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 8
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 7
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 5
Родригу

Родригу

Реал

 4
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 10 2 2
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 5 2 0
Давид Гарсия

Давид Гарсия

Осасуна

 10 1 5
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости