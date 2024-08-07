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Алонсо — о переходе Мбаппе в «Реал»: «Фанаты будут наслаждаться им»

Алина Савинова
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Двукратный чемпион «Формулы-1» испанец Фернандо Алонсо считает, что французский нападающий Килиан Мбаппе усилит «Реал».

Мадридский клуб объявил о переходе 25-летнего футболиста 3 июня. Мбаппе подписал контракт с «Реалом» до лета 2029 года.

«Я очень рад. После очень долгого ожидания, шести или семи лет, когда подписание было близко... Он наконец приехал, и это будет невероятное усиление для «Мадрида», надеюсь, он добьется успеха. Фанаты будут наслаждаться им», — приводит Marca слова Алонсо.

Мбаппе выступал за «ПСЖ» с 2017 года. Он провел за команду 308 матчей, забил 256 голов и сделал 108 результативных передач. С парижанами нападающий шесть раз становился чемпионом Франции.

Источник: Marca
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Реал
Фернандо Алонсо
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