Алонсо поддержал критику «Реала» в адрес ла лиги из-за матча «Барселоны» в США

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо поддержал позицию клуба по поводу проведения матча 17-го тура ла лиги сезона-2025/26 между «Вильярреалом» и «Барселоной» в США.

«Я полностью согласен с заявлением клуба. Если правила будут изменены, это должно быть сделано единогласно всеми участниками. Сейчас это не так», — цитирует испанского тренера Diario AS.

Ранее в «Реале» выступили против проведения матча чемпионата в США.

«Мы хотели бы дать понять своим сотрудникам, болельщикам и футбольным фанатам в целом, что решительно отвергаем предложение провести матч ла лиги за пределами Испании», — отреагировали в «Реале».

В мадридском клубе отметили, что проведение матча в другой стране не было согласовано с другими клубами ла лиги. Также там недовольны тем, что для «Барселоны» это будет не выездная игра, а фактически встреча на нейтральном поле, что может дать ей преимущество.

Игра «Вильярреала» и «Барселоны» запланирована на 21 декабря 2025 года.