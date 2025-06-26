Алонсо — о защите в «Реале»: «Прессинг — дело всей команды, включая Вини, Джуда, Феде и Килиана»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо подчеркнул, что в оборонительных действиях должны участвовать все игроки команды.

«Защита — ответственность каждого. Все 11 футболистов обязаны в этом участвовать. Игроки должны четко понимать нашу схему прессинга, и здесь важна работа каждого: Винисиуса Джуниора, Джуда Беллингема, Феде Вальверде и Килиана Мбаппе.

Защитная линия должна вовремя подниматься и сжимать пространство. Чем плотнее, тем лучше. Над этим мы работаем, в том числе и с Винисиусом», — заявил Алонсо ESPN.

Матч «Зальцбург» — «Реал» состоится в пятницу, 27 июня. Начало игры — в 04:00 по московскому времени.