Алонсо останется в «Реале» как минимум до января 2026 года

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо останется в мадридском клубе как минимум до января, сообщает Diario AS.

По информации издания, если не произойдет серьезный кризис в игре команды, то Алонсо продолжит работать до январского матча 1/2 финала Суперкубка Испании, в котором «Реал» сыграет с «Атлетико».

8 декабря сообщалось, что матч против «Манчестер Сити» в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов может стать последним для Алонсо в «Реале».

После 16 туров «Реал» с 36 очками занимает второе место в Ла лиге, отставая от «Барселоны» на 4 очка.