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Алонсо — игрокам «Реала»: «Кто не будет выкладываться — не будет играть»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Новый главный тренер «Реала» Хаби Алонсо обозначил свои требования к футболистам. Испанский специалист, сменивший Карло Анчелотти, сделал акцент на самоотдаче и работе на поле.

«Те, кто не будет бегать и выкладываться на поле, не будут играть. Имена значения не имеют. Вы не можете просто стоять и ждать мяча, чтобы забить. Нужно бороться за каждый снаряд», — цитирует Алонсо Cadena SER.

Первый матч мадридцев под его руководством состоится 18 июня в рамках клубного чемпионата мира против «Аль-Хилаля».

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Футбол
ФК Реал
Хаби Алонсо
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Лапорта сомневается в необходимости трансфера Нико Уильямса

«Реал» показал гостевую форму на сезон-2025/26
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 9 9 0 0 39-9 27
2
 Атлетико 9 7 1 1 19-8 22
3
 Реал 9 7 0 2 23-9 21
4
 Бетис 9 6 1 2 16-14 19
5
 Реал Сосьедад 9 5 1 3 17-17 16
6
 Севилья 9 4 2 3 14-16 14
7
 Алавес 9 3 2 4 13-10 11
8
 Сельта 9 2 5 2 10-7 11
9
 Депортиво 9 2 5 2 13-12 11
10
 Осасуна 9 3 2 4 10-18 11
11
 Атлетик 7 2 3 2 7-6 9
12
 Вильярреал 9 2 3 4 13-13 9
13
 Р. Вальекано 8 2 3 3 12-17 9
14
 Хетафе 9 2 3 4 5-11 9
15
 Эспаньол 9 2 2 5 11-12 8
16
 Расинг 9 2 2 5 13-25 8
17
 Леванте 8 1 4 3 12-16 7
18
 Эльче 9 1 4 4 11-17 7
19
 Валенсия 9 1 3 5 6-15 6
20
 Малага 9 0 4 5 6-18 4
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38 тур
23.10 22:00 Алавес – Малага - : -
24.10 15:00 Р. Вальекано – Эльче - : -
24.10 17:15 Расинг – Эспаньол - : -
24.10 19:30 Валенсия – Вильярреал - : -
24.10 22:00 Атлетико – Депортиво - : -
25.10 16:00 Атлетик – Хетафе - : -
25.10 18:15 Сельта – Бетис - : -
25.10 20:30 Реал Сосьедад – Леванте - : -
25.10 23:00 Барселона – Реал - : -
26.10 23:00 Севилья – Осасуна - : -
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Г
Рафинья
Рафинья

Барселона

 12
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 9
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 8
П
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 6
Энтони Гордон
Энтони Гордон

Барселона

 4
Хави Эрнандес
Хави Эрнандес

Эспаньол

 4
И К Ж
Лоренцо Аматуччи
Лоренцо Аматуччи

Депортиво

 6 1 3
Джене Даконам
Джене Даконам

Хетафе

 8 1 3
Кико Фемения
Кико Фемения

Хетафе

 5 1 2
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