Алонсо — игрокам «Реала»: «Кто не будет выкладываться — не будет играть»

Новый главный тренер «Реала» Хаби Алонсо обозначил свои требования к футболистам. Испанский специалист, сменивший Карло Анчелотти, сделал акцент на самоотдаче и работе на поле.

«Те, кто не будет бегать и выкладываться на поле, не будут играть. Имена значения не имеют. Вы не можете просто стоять и ждать мяча, чтобы забить. Нужно бороться за каждый снаряд», — цитирует Алонсо Cadena SER.

Первый матч мадридцев под его руководством состоится 18 июня в рамках клубного чемпионата мира против «Аль-Хилаля».