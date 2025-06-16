Алонсо — игрокам «Реала»: «Кто не будет выкладываться — не будет играть»
Новый главный тренер «Реала» Хаби Алонсо обозначил свои требования к футболистам. Испанский специалист, сменивший Карло Анчелотти, сделал акцент на самоотдаче и работе на поле.
«Те, кто не будет бегать и выкладываться на поле, не будут играть. Имена значения не имеют. Вы не можете просто стоять и ждать мяча, чтобы забить. Нужно бороться за каждый снаряд», — цитирует Алонсо Cadena SER.
Первый матч мадридцев под его руководством состоится 18 июня в рамках клубного чемпионата мира против «Аль-Хилаля».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|9
|9
|0
|0
|39-9
|27
|
2
|Атлетико
|9
|7
|1
|1
|19-8
|22
|
3
|Реал
|9
|7
|0
|2
|23-9
|21
|
4
|Бетис
|9
|6
|1
|2
|16-14
|19
|
5
|Реал Сосьедад
|9
|5
|1
|3
|17-17
|16
|
6
|Севилья
|9
|4
|2
|3
|14-16
|14
|
7
|Алавес
|9
|3
|2
|4
|13-10
|11
|
8
|Сельта
|9
|2
|5
|2
|10-7
|11
|
9
|Депортиво
|9
|2
|5
|2
|13-12
|11
|
10
|Осасуна
|9
|3
|2
|4
|10-18
|11
|
11
|Атлетик
|7
|2
|3
|2
|7-6
|9
|
12
|Вильярреал
|9
|2
|3
|4
|13-13
|9
|
13
|Р. Вальекано
|8
|2
|3
|3
|12-17
|9
|
14
|Хетафе
|9
|2
|3
|4
|5-11
|9
|
15
|Эспаньол
|9
|2
|2
|5
|11-12
|8
|
16
|Расинг
|9
|2
|2
|5
|13-25
|8
|
17
|Леванте
|8
|1
|4
|3
|12-16
|7
|
18
|Эльче
|9
|1
|4
|4
|11-17
|7
|
19
|Валенсия
|9
|1
|3
|5
|6-15
|6
|
20
|Малага
|9
|0
|4
|5
|6-18
|4
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38 тур
|23.10
|22:00
|Алавес – Малага
|- : -
|24.10
|15:00
|Р. Вальекано – Эльче
|- : -
|24.10
|17:15
|Расинг – Эспаньол
|- : -
|24.10
|19:30
|Валенсия – Вильярреал
|- : -
|24.10
|22:00
|Атлетико – Депортиво
|- : -
|25.10
|16:00
|Атлетик – Хетафе
|- : -
|25.10
|18:15
|Сельта – Бетис
|- : -
|25.10
|20:30
|Реал Сосьедад – Леванте
|- : -
|25.10
|23:00
|Барселона – Реал
|- : -
|26.10
|23:00
|Севилья – Осасуна
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Рафинья
Барселона
|12
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|9
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|8
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|6
|
|
Энтони Гордон
Барселона
|4
|
|
Хави Эрнандес
Эспаньол
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Лоренцо Аматуччи
Депортиво
|6
|1
|3
|
|
Джене Даконам
Хетафе
|8
|1
|3
|
|
Кико Фемения
Хетафе
|5
|1
|2
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