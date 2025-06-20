Алонсо использует дроны на тренировках «Реала»

Новый главный тренер «Реала» Хаби Алонсо использует дроны для записи тренировок команды, сообщает Marca.

Отмечается, что 43-летний специалист задействовал дрон, чтобы заснять действия игроков во время занятий в Уэст-Палм-Бич, которые прошли в четверг. При этом Алонсо никогда не применял эту технологию в «Байере». Бывший главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти тоже не использовал дроны на тренировках.

Алонсо возглавил «Реал» в конце мая. Он подписал контракт с мадридским клубом до 30 июня 2028 года.