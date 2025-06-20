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20 июня 2025, 22:14

Алонсо использует дроны на тренировках «Реала»

Алина Савинова

Новый главный тренер «Реала» Хаби Алонсо использует дроны для записи тренировок команды, сообщает Marca.

Отмечается, что 43-летний специалист задействовал дрон, чтобы заснять действия игроков во время занятий в Уэст-Палм-Бич, которые прошли в четверг. При этом Алонсо никогда не применял эту технологию в «Байере». Бывший главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти тоже не использовал дроны на тренировках.

Алонсо возглавил «Реал» в конце мая. Он подписал контракт с мадридским клубом до 30 июня 2028 года.

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Футбол
ФК Реал
Хаби Алонсо
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
2
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
11
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
13
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
16
 Леванте 0 0 0 0 0-0 0
17
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
18
 Расинг 0 0 0 0 0-0 0
19
 Депортиво 0 0 0 0 0-0 0
20
 Малага 0 0 0 0 0-0 0
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16.08 00:00 Алавес – Хетафе - : -
16.08 00:00 Атлетико – Малага - : -
16.08 00:00 Барселона – Атлетик - : -
16.08 00:00 Сельта – Осасуна - : -
16.08 00:00 Депортиво – Эльче - : -
16.08 00:00 Эспаньол – Леванте - : -
16.08 00:00 Расинг – Вильярреал - : -
16.08 00:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
16.08 00:00 Севилья – Р. Вальекано - : -
16.08 00:00 Валенсия – Бетис - : -
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