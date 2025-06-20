Алонсо использует дроны на тренировках «Реала»
Новый главный тренер «Реала» Хаби Алонсо использует дроны для записи тренировок команды, сообщает Marca.
Отмечается, что 43-летний специалист задействовал дрон, чтобы заснять действия игроков во время занятий в Уэст-Палм-Бич, которые прошли в четверг. При этом Алонсо никогда не применял эту технологию в «Байере». Бывший главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти тоже не использовал дроны на тренировках.
Алонсо возглавил «Реал» в конце мая. Он подписал контракт с мадридским клубом до 30 июня 2028 года.
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|Алавес
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|0
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|0
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15
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Леванте
|0
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|0
|0
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|0
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17
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Расинг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|Депортиво
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|Атлетико – Малага
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|Барселона – Атлетик
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|Депортиво – Эльче
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|16.08
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|Эспаньол – Леванте
|- : -
|16.08
|00:00
|Расинг – Вильярреал
|- : -
|16.08
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|Реал – Р. Сосьедад
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