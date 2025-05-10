Футбол
10 мая, 12:09

Алонсо хочет подписать в «Реал» Субименди и Та

Сергей Ярошенко

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо назвал двух игроков, которых он хотел бы подписать в «Реал» после перехода в мадридский клуб, сообщает AS.

По информации источника, испанский специалист заинтересован в трансфере полузащитника «Сосьедад» Мартина Субименди и защитника «Байера» Жонатана Та. При этом подчеркивается, что трансфер Субименди может быть сложно осуществить, так как хавбек уже согласовал переход в «Арсенал».

У немецкого защитника этим летом кончается контракт с «Байером» и мадридцы могут получить его бесплатно.

9 мая «Байер» объявил об уходе Алонсо по окончании сезона. Сообщается, что испанец уже согласовал трехлетний контракт с «Реалом» и присоединится к команде в конце мая.

Джонатан Та
