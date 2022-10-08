«Альмерия» переиграла «Райо Вальекано»

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«Альмерия» переиграла «Райо Вальекано» в матче 8-го тура чемпионата Испании. Хозяева поля выиграли со счетом 3:1.

«Альмерия» перервала серию из четырех поражений подряд и набрала 7 очков, поднявшись на 14-е место.

«Райо» остался на 10-й строчке (10 очков).