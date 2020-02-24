«Альмерия» может уволить Гути после пяти матчей без побед

Главный тренер «Альмерии» Гути может быть отправлен в отставку в ближайшее время, сообщает AS. Бывший футболист «Реала», возглавляющий клуб второго испанского дивизиона, может быть уволен из-за серии неудачных матчей.

«Альмерия» не может выиграть в лиге на протяжении пяти туров и опустилась на третье место в турнирной таблице.

Гути был назначен главным тренером «Альмерии» в ноябре 2019 года. В тот момент команда занимала второе место, а с предшественником Гути на посту главного тренера Педро Эмануэлем проиграла лишь дважды в первых 14 матчах в первенстве. Перед «Альмерией» владельцами из Саудовской Аравии поставлена задача вернуться в элитный дивизион по итогам нынешнего сезона.