«Альмерия» переиграла «Эспаньол»

«Альмерия» выиграла у «Эспаньола» в матче 19-го тура чемпионата Испании — 3:1. Команда прервала свою серию из четырех встреч без побед.

На 21-й минуте нападающий Луис Суарес открыл счет. Его гол стал единственным в первой половине.

После перерыва Лео Баптистау удвоил преимущество хозяев, а затем вышедший на замену Франсиско Портильо довел счет до крупного. На последних минутах встречи гостям удалось уйти от разгрома благодаря голу Хоселу.

«Альмерия» набрала 22 очка и поднялась на 11-е место в таблице, опередив «Жирону», «Валенсию» и «Эспаньол».