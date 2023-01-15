«Атлетико» сыграл вничью с «Альмерией»

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«Атлетико» сыграл вничью с «Альмерией» в матче 17-го тура чемпионата Испании со счетом 1:1.

В концовке встречи с поля был удален защитник мадридского клуба Серхио Регилон.

«Атлетико» одержал одну победу в последних шести матчах чемпионата. Команда Диего Симеоне занимает четвертое место, имея в активе 28 очков.

«Альмерия» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице (18 очков).