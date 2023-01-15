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«Атлетико» сыграл вничью с «Альмерией»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Атлетико» сыграл вничью с «Альмерией» в матче 17-го тура чемпионата Испании со счетом 1:1.

В концовке встречи с поля был удален защитник мадридского клуба Серхио Регилон.

«Атлетико» одержал одну победу в последних шести матчах чемпионата. Команда Диего Симеоне занимает четвертое место, имея в активе 28 очков.

«Альмерия» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице (18 очков).

Испания. Лига 1. 17-й тур
15 янв, 18:15. Estadio de los Juegos Mediterraneos (Альмерия)
Альмерия
1:1
Атлетико

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Арсенал 2
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22%

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Манчестер Юнайтед 2
Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
ФК Альмерия
ФК Атлетико
0
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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 16 13 2 1 35-6 41
2
 Реал 16 12 2 2 36-16 38
3
 Р. Сосьедад 17 11 2 4 26-18 35
4
 Вильярреал 17 8 4 5 20-13 28
5
 Бетис 16 8 4 4 19-13 28
6
 Атлетико 17 8 4 5 24-16 28
7
 Осасуна 17 8 3 6 17-16 27
8
 Атлетик 17 7 5 5 25-17 26
9
 Р. Вальекано 17 7 5 5 24-20 26
10
 Мальорка 17 6 4 7 14-16 22
11
 Жирона 17 5 6 6 26-27 21
12
 Валенсия 16 5 4 7 23-18 19
13
 Альмерия 17 5 3 9 18-26 18
14
 Эспаньол 17 3 8 6 21-26 17
15
 Вальядолид 17 5 2 10 13-25 17
16
 Сельта 17 4 5 8 17-28 17
17
 Хетафе 17 4 5 8 16-24 17
18
 Севилья 17 3 6 8 17-26 15
19
 Кадис 16 3 6 7 11-27 15
20
 Эльче 16 0 4 12 10-34 4
Результаты / календарь
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13.01 23:00
Сельта – Вильярреал
 1 : 1
14.01 16:00
Вальядолид – Р. Вальекано
 0 : 1
14.01 18:15
Жирона – Севилья
 2 : 1
14.01 20:30
Осасуна – Мальорка
 1 : 0
14.01 23:00
Р. Сосьедад – Атлетик
 3 : 1
15.01 16:00
Хетафе – Эспаньол
 1 : 2
15.01 18:15
Альмерия – Атлетико
 1 : 1
16.01 23:00
Кадис – Эльче
 - : -
1.02 23:00
Бетис – Барселона
 - : -
2.02 23:00
Реал – Валенсия
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Эспаньол

 10
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Микель Мерино

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 6
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Барселона

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 13 2 2
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