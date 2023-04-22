«Атлетик» на выезде обыграл «Альмерию» в матче ла лиги

«Атлетик» на выезде обыграл «Альмерию» в матче 30-го тура чемпионата Испании — 2:0.

Забитыми мячами в составе команды из Бильбао отметились Нико Уильямс и Оскар Де Маркос. За клуб из Альмерии в концовке забил Алехандро Cентельес.

«Атлетик» набрал 46 очков и сохранил седьмое место в ла лиге. «Альмерия» располагается на 17-й строчке (30).