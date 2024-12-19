Алмада — о поражении «Пачуки» в финале Межконтинентального кубка: «Эффективность «Реала» сыграла решающую роль»

Главный тренер «Пачуки» Гильермо Алмада прокомментировал поражение команды в финале Межконтинентального кубка с «Реалом» (0:3).

«Эффективность «Реала» сыграла решающую роль в матче. Мы уходим грустными, потому что ожидали другого результата, но мы не воспользовались теми возможностями, которые у нас были», — цитирует Алмаду Mundo Deportivo.

«Реал» в 4-й раз завоевал Межконтинентальный кубок и установил рекорд.