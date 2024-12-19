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Алмада — о поражении «Пачуки» в финале Межконтинентального кубка: «Эффективность «Реала» сыграла решающую роль»

Даниил Аршавский
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Главный тренер «Пачуки» Гильермо Алмада прокомментировал поражение команды в финале Межконтинентального кубка с «Реалом» (0:3).

«Эффективность «Реала» сыграла решающую роль в матче. Мы уходим грустными, потому что ожидали другого результата, но мы не воспользовались теми возможностями, которые у нас были», — цитирует Алмаду Mundo Deportivo.

«Реал» в 4-й раз завоевал Межконтинентальный кубок и установил рекорд.

Источник: Mundo Deportivo
Футбол
ФК Пачука
ФК Реал
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 18 12 2 4 50-20 38
2
 Атлетико 17 11 5 1 31-11 38
3
 Реал 17 11 4 2 37-16 37
4
 Атлетик 18 9 6 3 27-16 33
5
 Вильярреал 17 7 6 4 29-28 27
6
 Мальорка 18 8 3 7 18-21 27
7
 Осасуна 17 6 7 4 22-25 25
8
 Р. Сосьедад 17 7 4 6 16-11 25
9
 Бетис 17 6 6 5 20-21 24
10
 Жирона 17 6 4 7 23-25 22
11
 Севилья 17 6 4 7 18-23 22
12
 Р. Вальекано 17 5 6 6 19-20 21
13
 Сельта 17 6 3 8 25-28 21
14
 Лас-Пальмас 17 5 4 8 22-27 19
15
 Леганес 17 4 6 7 15-23 18
16
 Хетафе 17 3 7 7 11-14 16
17
 Алавес 17 4 4 9 19-28 16
18
 Эспаньол 17 4 3 10 16-29 15
19
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Жирона – Вальядолид
 - : -
21.12 16:00
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Сельта – Р. Сосьедад
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Осасуна – Атлетик
 - : -
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Барселона – Атлетико
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