Аллегри может сменить Зидана в «Реале»

«Реал» рассматривает Массимилиано Аллегри в качестве замены Зинедину Зидану на посту главного тренера, сообщает испанская газета Sport.

По информации источника, президент «Реала» Флорентино Перес впечатлен работой итальянского тренера в «Ювентусе, который он возглавлял с 2014 по 2019 годы. Ранее, 28 января, в СМИ сообщалось об интересе «Ромы» к Аллегри.

53-летний специалист работал в «Милане» и «Ювентусе», с ними он выиграл 6 чемпионатов Италии (1 в «Милане» и 5 подряд в «Ювентусе»). Также он два раза выводил «Юве» в финал Лиги чемпионов, но не смог выиграть трофей. Аллегри четырежды признавался лучшим тренером Италии.