«Кадис» прошел в третий раунд Кубка Испании, «Уэска» вылетела

«Алькойано» обыграл «Уэску» (2:1) в матче второго раунда Кубка Испании. «Понтеведра» и «Кадис» в основное время сыграли вничью, а в серии пенальти команда ла лиги победила — 5:4.

Кубок Испании

2-й раунд

«Алькойано» — «Уэска» — 2:1 (1:1)

Голы: Эль-Гезуани, 16 (1:0). Сеоане, 38 (1:1). Мольто, 85 (2:1).

Нереализованный пенальти: Ньигес (Алькойано), 66 (вратарь)

«Уэска»: Фернандес, Педро Лопес (Карлос, 64), Пулидо, Луизинью, Сильва, Думбья (Нвакали, 64), Вальдерама (Феррейро, 64), Сеоане, Серхио Гомес, Окадзаки, Эскриче.

Судья: Фигероа Васкес.

7 января. Алькой. Стадион «Эль-Кольяо».

«Понтеведра» — «Кадис» — 0:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0). Пенальти — 4:5

«Кадис»: Хиль, Эримуя, Акапо, Баро (Адеканье, 63), Мбай, Хосе Мари (Малбашич, 26), Бодижер, Гарридо (Йенссон, 106), Переа (Помбо, 77), Хименес (Лосано, 77), Алехо (Искиэрдо, 63).

Предупреждение: Эримуя, 119.

Судья: Сото Градо.

7 января. Понтеведра. Стадион «Пасарон».