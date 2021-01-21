«Реал» в большинстве проиграл клубу третьей лиги в Кубке Испании

«Реал» потерпел поражение в 1/16 финала Кубка Испании. В дополнительное время он проиграл «Алькойано», который выступает в третьей по силе лиге страны.

Эдер Милитау в конце первого тайма вывел мадридцев вперед, однако сопернику удалось незадолго до конца встречи отыграться. На 110-й минуте «Алькойано» остался в меньшинстве, но это не помешало Касанове забить победный гол.

Кубок Испании

1/16 финала

«Алькойано» — «Реал» — 2:1 д.в. (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Эдер Милитау, 45 (0:1). Сольбес, 80 (1:1). Касанова, 115 (2:1).

«Реал»: Лунин, Марселу, Одриосола (Кроос, 98), Чуст, Эдер Милитау, Иско (Азар, 98), Каземиру, Вальверде, Васкес, Диас (Бензема, 67), Винисиус Жуниор (Асенсио, 91).

Предупреждения: Диас, 58. Одриосола, 78. Лунин, 116.

Удаление: Лопес (А), 110.

Судья: Санчес Мартинес.

20 января. Алькой. Стадион «Эль-Кольяо».