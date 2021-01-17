«Валенсия» без Черышева вышла в 1/8 финала Кубка Испании

«Валенсия» обыграла «Алькоркон» в матче 1/16 финала Кубка Испании — 2:0. Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев не попал в заявку на матч.

Кубок Испании

1/16 финала

«Алькоркон» — «Валенсия» — 0:2 (0:1)

Голы: Коиндреди, 12 (0:1). Вальехо, 77 (0:2).

«Валенсия»: Риверо, Мангала, Лато, Гильямон (Диакаби, 68), Коррейа (Молина, 85), Рачич, Коиндреди, Муса (Ли Кан Ин, 77), Собрино, Гонсалу Гедеш (Бланко, 68), Вальехо (Хасон, 77).

«Спортинг» — «Бетис» — 0:2 (0:2)

Голы: Каналес, 28 — с пенальти (0:1). Родри, 31 (0:2).

«Бетис»: Хоэль Роблес, Сидней, Виктор Руис, Алекс Морено, Эмерсон (Дельгадо, 81), Каналес (Гуардадо, 46), Акуоку, Родри (Тельо, 81), Хуанми, Санабрия (Фекир, 73), Лайнес (Борха Иглесиас, 73).

Удаление: Вальенте (С), 21.

«Тенерифе» — «Вильярреал» — 0:1 (0:0)

Гол: Ниньо, 90.

«Вильярреал»: Рульи, Хауме Коста (Пенья, 61), Фунес Мори, Эступиньян, Фойт, Коклен (Капуэ, 84), Тригерос, Баэна (Парехо, 61), Бакка (Ниньо, 75), Раба (Морено, 61), Пино.

«Навалькарнеро» — «Эйбар» — 3:1 (1:1)

Голы: Муто, 16 (0:1). Хаймес, 30 — с пенальти (1:1). Эснайдер, 61 (2:1). Эснайдер, 79 (3:1).

«Эйбар»: Йоэль, Арбилья (Бигас, 46), Бургос, Родригес, Куберо (Посо, 72), Альварес, Ресио (Рафа Суариш, 46), Педро Леон, Кике (Кике Гарсия, 63), Инуи (Экспосито, 46), Муто.