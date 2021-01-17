«Валенсия» без Черышева вышла в 1/8 финала Кубка Испании
«Валенсия» обыграла «Алькоркон» в матче 1/16 финала Кубка Испании — 2:0. Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев не попал в заявку на матч.
Кубок Испании
1/16 финала
«Алькоркон» — «Валенсия» — 0:2 (0:1)
Голы: Коиндреди, 12 (0:1). Вальехо, 77 (0:2).
«Валенсия»: Риверо, Мангала, Лато, Гильямон (Диакаби, 68), Коррейа (Молина, 85), Рачич, Коиндреди, Муса (Ли Кан Ин, 77), Собрино, Гонсалу Гедеш (Бланко, 68), Вальехо (Хасон, 77).
«Спортинг» — «Бетис» — 0:2 (0:2)
Голы: Каналес, 28 — с пенальти (0:1). Родри, 31 (0:2).
«Бетис»: Хоэль Роблес, Сидней, Виктор Руис, Алекс Морено, Эмерсон (Дельгадо, 81), Каналес (Гуардадо, 46), Акуоку, Родри (Тельо, 81), Хуанми, Санабрия (Фекир, 73), Лайнес (Борха Иглесиас, 73).
Удаление: Вальенте (С), 21.
«Тенерифе» — «Вильярреал» — 0:1 (0:0)
Гол: Ниньо, 90.
«Вильярреал»: Рульи, Хауме Коста (Пенья, 61), Фунес Мори, Эступиньян, Фойт, Коклен (Капуэ, 84), Тригерос, Баэна (Парехо, 61), Бакка (Ниньо, 75), Раба (Морено, 61), Пино.
«Навалькарнеро» — «Эйбар» — 3:1 (1:1)
Голы: Муто, 16 (0:1). Хаймес, 30 — с пенальти (1:1). Эснайдер, 61 (2:1). Эснайдер, 79 (3:1).
«Эйбар»: Йоэль, Арбилья (Бигас, 46), Бургос, Родригес, Куберо (Посо, 72), Альварес, Ресио (Рафа Суариш, 46), Педро Леон, Кике (Кике Гарсия, 63), Инуи (Экспосито, 46), Муто.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/cup/2020-2021/playoff/
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