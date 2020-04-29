Алессандро Флоренци: «В теории, моя аренда в «Валенсию» заканчивается 30 июня. Не знаю, что будет дальше»

Защитник «Ромы» Алессандро Флоренци, выступающий на правах аренды за «Валенсию», сообщил, что не в курсе, какое будущее его ждет в связи с пандемией коронавируса.

— Пока неясно, разрешит ли ФИФА продлевать арендные соглашения, — приводит Goal.com слова Флоренци. — В теории, мой контракт с «Валенсией» заканчивается 30 июня, и я не знаю, дадут ли его продлить, пока сезон не будет закончен.

Флоренци перешел в «Валенсию» на правах аренды зимой 2020 года. Он провел за команду 5 матчей и не отличился результативными действиями.