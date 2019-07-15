Аленья отдал свой игровой номер де Йонгу. Фото

Полузащитник "Барселоны" Карлес Аленья отдал новичку каталонцев, хавбеку Френки де Йонгу свой игровой номер, сообщает официальный Twitter сине-гранатовых. 22-летний голландец будет выступать за испанскую команду под 21-м номером, 21-летний испанец – под 19-м.

Ранее новички "Барселоны" вратарь Нету, де Йонг и нападающий Антуан Гризманн прибыли в расположение команды и приняли участие в первой тренировке в составе сине-гранатовых.

New season, new shirt numbers

🤔 Any guesses? pic.twitter.com/lppdFJm9Tk — FC Barcelona (@FCBarcelona) 15 июля 2019 г.

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