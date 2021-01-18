Аленья не винит Кумана в отсутствии практики в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Карлес Аленья, который отправился в аренду в «Хетафе», прокомментировал свой переход. Он отметил, что мог остаться в каталонском клубе, но захотел сделать шаг вперед.

— Не думаю, что виноват Куман. Есть игроки сильнее меня, и нужно быть готовым, что у меня будет мало игровых минут. Я мог остаться в «Барселоне», но захотел сделать шаг вперед. Я не мог оставаться без игровой практики.

Хосе Бардалас дал нужную мне уверенность, поэтому я здесь. Я недолго думал, где буду играть, если не в «Барселоне» — прокомментировал Аленья свой переход в «Хетафе».

Ранее «Хетафе» объявил об аренде 19-летнего японца Такефуса Кубо из «Реала». Команда занимает 13-е место в чемпионате Испании.