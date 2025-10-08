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8 октября 2025, 04:06

Алексис Санчес объяснил, почему отпраздновал гол в ворота «Барселоны»

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий «Севильи» Алексис Санчес объяснил, почему отпраздновал свой гол в матче 8-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (4:1), несмотря на обещание не делать этого.

«Да, я обещал не праздновать, но иногда волнение переполняет меня, и желание заставляет меня это сделать», — приводит ESPN слова Санчеса.

Санчес с 2011 по 2014 год выступал за «Барселону». В 141 матче он забил 46 голов и сделал 38 голевых передач.

&laquo;Севилья&raquo; победила &laquo;Барселону&raquo; в&nbsp;матче 8-го тура ла&nbsp;лиги&nbsp;&mdash; 4:1.«Барселона» внезапно повалилась и разгромно проиграла «Севилье». Такого не было 23 года
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Алексис Санчес
Футбол
ФК Барселона
ФК Севилья
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15.08 20:30 Алавес – Хетафе - : -
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