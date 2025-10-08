Алексис Санчес объяснил, почему отпраздновал гол в ворота «Барселоны»

Нападающий «Севильи» Алексис Санчес объяснил, почему отпраздновал свой гол в матче 8-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (4:1), несмотря на обещание не делать этого.

«Да, я обещал не праздновать, но иногда волнение переполняет меня, и желание заставляет меня это сделать», — приводит ESPN слова Санчеса.

Санчес с 2011 по 2014 год выступал за «Барселону». В 141 матче он забил 46 голов и сделал 38 голевых передач.