Алексис Санчес объяснил, почему отпраздновал гол в ворота «Барселоны»
Нападающий «Севильи» Алексис Санчес объяснил, почему отпраздновал свой гол в матче 8-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (4:1), несмотря на обещание не делать этого.
«Да, я обещал не праздновать, но иногда волнение переполняет меня, и желание заставляет меня это сделать», — приводит ESPN слова Санчеса.
Санчес с 2011 по 2014 год выступал за «Барселону». В 141 матче он забил 46 голов и сделал 38 голевых передач.
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3
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|0
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|0
|
4
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5
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|0
|0
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|0
|
6
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|0
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9
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|0
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|0
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|0
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|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Эспаньол
|0
|0
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12
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Леванте
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Расинг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Депортиво
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
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|0
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|15.08
|20:30
|Алавес – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|Севилья – Р. Вальекано
|- : -
|16.08
|18:00
|Расинг – Вильярреал
|- : -
|16.08
|20:00
|Эспаньол – Леванте
|- : -
|16.08
|22:30
|Сельта – Осасуна
|- : -
|17.08
|22:00
|Депортиво – Эльче
|- : -
|19.08
|22:00
|Атлетико – Малага
|- : -
|25.08
|22:00
|Валенсия – Бетис
|- : -
|26.08
|22:00
|Реал – Р. Сосьедад
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|27.08
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|Барселона – Атлетик
|- : -
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