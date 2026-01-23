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23 января, 17:31

Мостовой считает, что у Захаряна еще есть возможность реализовать себя: «Ему только 22 года, а люди и в 40 играют!»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном уходе российского полузащитника Арсена Захаряна из «Реал Сосьедад».

«У молодых ребят всегда преимущество — это возраст. Если не получится, то всегда можно вернуться. Ему сейчас 22 года, он посмотрел, не получилось. Может вернуться сейчас обратно, наверное, есть варианты. Ни в коем случае нельзя списывать его со счетов. Ему только 22 года, а люди и в 40 играют!» — сказал Мостовой «СЭ».

Ранее издание COPE сообщило, что 22-летний россиянин не подошел новому главному тренеру Пеллегрино Матараццо. В пресс-службе клуба опровергли «СЭ» эту информацию.

Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с августа 2023 года. В сезоне-2025/26 полузащитник принял участие в 16 матчах команды во всех турнирах и забил 1 гол.

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Александр Мостовой
Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
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В «Реал Сосьедад» опровергли новость о возможном уходе Захаряна

Источник: Арбелоа рекомендовал Александер-Арнольду искать новый клуб
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