Мостовой считает, что у Захаряна еще есть возможность реализовать себя: «Ему только 22 года, а люди и в 40 играют!»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном уходе российского полузащитника Арсена Захаряна из «Реал Сосьедад».

«У молодых ребят всегда преимущество — это возраст. Если не получится, то всегда можно вернуться. Ему сейчас 22 года, он посмотрел, не получилось. Может вернуться сейчас обратно, наверное, есть варианты. Ни в коем случае нельзя списывать его со счетов. Ему только 22 года, а люди и в 40 играют!» — сказал Мостовой «СЭ».

Ранее издание COPE сообщило, что 22-летний россиянин не подошел новому главному тренеру Пеллегрино Матараццо. В пресс-службе клуба опровергли «СЭ» эту информацию.

Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с августа 2023 года. В сезоне-2025/26 полузащитник принял участие в 16 матчах команды во всех турнирах и забил 1 гол.