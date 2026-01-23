Мостовой считает, что у Захаряна еще есть возможность реализовать себя: «Ему только 22 года, а люди и в 40 играют!»
Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном уходе российского полузащитника Арсена Захаряна из «Реал Сосьедад».
«У молодых ребят всегда преимущество — это возраст. Если не получится, то всегда можно вернуться. Ему сейчас 22 года, он посмотрел, не получилось. Может вернуться сейчас обратно, наверное, есть варианты. Ни в коем случае нельзя списывать его со счетов. Ему только 22 года, а люди и в 40 играют!» — сказал Мостовой «СЭ».
Ранее издание COPE сообщило, что 22-летний россиянин не подошел новому главному тренеру Пеллегрино Матараццо. В пресс-службе клуба опровергли «СЭ» эту информацию.
Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с августа 2023 года. В сезоне-2025/26 полузащитник принял участие в 16 матчах команды во всех турнирах и забил 1 гол.
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|Барселона
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2
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3
|Вильярреал
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4
|Атлетико
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5
|Бетис
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6
|Сельта
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7
|Хетафе
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8
|Р. Вальекано
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9
|Валенсия
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10
|Р. Сосьедад
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|0-0
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11
|Эспаньол
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|0-0
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12
|Атлетик
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13
|Севилья
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|0-0
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14
|Алавес
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Эльче
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|0-0
|0
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16
|Леванте
|0
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|0-0
|0
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17
|Осасуна
|0
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|0-0
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18
|Расинг
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|0-0
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19
|Депортиво
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20
|Малага
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|15.08
|20:30
|Алавес – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|Севилья – Р. Вальекано
|- : -
|16.08
|18:00
|Расинг – Вильярреал
|- : -
|16.08
|20:00
|Эспаньол – Леванте
|- : -
|16.08
|22:30
|Сельта – Осасуна
|- : -
|17.08
|22:00
|Депортиво – Эльче
|- : -
|19.08
|22:00
|Атлетико – Малага
|- : -
|25.08
|22:00
|Валенсия – Бетис
|- : -
|26.08
|22:00
|Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|27.08
|22:00
|Барселона – Атлетик
|- : -