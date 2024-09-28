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Мостовой: «Вчера плевался! «Сельта» проиграла дома «Атлетико» 0:1»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-полузащитник «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал поражение бывшей команды от «Атлетико» (0:1) в 7-м туре чемпионата Испании.

«Вчера плевался! «Сельта» проиграла дома «Атлетико» 0:1. Я ужаснулся, играли лучше «матрасников». На 90-й минуте был шикарный момент у «Сельты», человек с трех шагов ударил выше при счете 0:0, забивай и все. А через минуту Гризманн подает, а Альварес добежал и забил. 0:1 проиграли. Вот в чем разница, Гризманн отдал, а тот забил. Аспаса заменил на последних минутах, француза же не заменил, которую голевую отдал. Вот эти нюансы не все понимают», — цитирует Vprognoze.ru Мостового.

«Сельта» в 7 турах набрала 9 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице ла лиги.

Источник: Vprognoze.ru
Александр Мостовой
Футбол
ФК Атлетико
ФК Сельта
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 7 7 0 0 23-5 21
2
 Реал 7 5 2 0 16-5 17
3
 Атлетико 7 4 3 0 11-3 15
4
 Вильярреал 7 4 2 1 14-14 14
5
 Мальорка 8 4 2 2 8-6 14
6
 Атлетик 7 4 1 2 11-7 13
7
 Осасуна 7 3 2 2 8-11 11
8
 Алавес 7 3 1 3 11-10 10
9
 Р. Вальекано 7 2 3 2 8-7 9
10
 Сельта 7 3 0 4 14-14 9
11
 Бетис 7 2 3 2 7-7 9
12
 Жирона 7 2 2 3 8-10 8
13
 Севилья 7 2 2 3 7-9 8
14
 Эспаньол 7 2 1 4 7-11 7
15
 Леганес 7 1 3 3 4-8 6
16
 Р. Сосьедад 7 1 2 4 3-7 5
17
 Вальядолид 8 1 2 5 4-17 5
18
 Валенсия 7 1 2 4 5-10 5
19
 Хетафе 7 0 4 3 3-6 4
20
 Лас-Пальмас 7 0 3 4 8-13 3
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27.09 22:00
Вальядолид – Мальорка
 1 : 2
28.09 15:00
Хетафе – Алавес
 - : -
28.09 17:15
Р. Вальекано – Леганес
 - : -
28.09 19:30
Р. Сосьедад – Валенсия
 - : -
28.09 22:00
Осасуна – Барселона
 - : -
29.09 15:00
Сельта – Жирона
 - : -
29.09 17:15
Атлетик – Севилья
 - : -
29.09 19:30
Бетис – Эспаньол
 - : -
29.09 22:00
Атлетико – Реал
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Алекс Баэна

Вильярреал

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